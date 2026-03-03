株式会社ファミリーマートは３日、昨年の日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）プロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華（１８）＝明治安田＝と１日付でスポンサーシップ契約を締結したと発表した。同社は「伊藤選手の『ゴルフを通じて多くの方々に元気と感動を届けたい』という想いや、常に挑戦し続ける姿勢に強く共感し、今回の契約締結にいたりました」と経緯を説明。「ファミリーマートは、日本一、そして世界の舞台での