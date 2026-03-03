イランからの報復攻撃で施設に被害を受けたとして中東カタールの国営企業がLNG=液化天然ガスの生産を一時停止すると明らかにしました。【映像】攻撃を受けたカタールの施設国営エネルギー会社のカタールエナジーは2日、国内2カ所の施設で攻撃を受けたとしてLNG生産の一時停止を発表しました。カタール国防省はイランのドローン2機が飛来し、施設に被害が出たことを明らかにしています。この情報を受けて、天然ガスの国際取