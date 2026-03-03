園児たちが伝統行事に臨みました。おひなさまにお内裏様、三人官女に五人囃子も。年長の園児たちがひな人形に扮します。ひな祭りのきょう、札幌市の幼稚園で行われたこの「生きびなさま」は、1929年から毎年続く伝統行事です。園児「うれしかった」しっかりとひな人形になりきった園児たち。来月からは小学生です。