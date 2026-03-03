事故のあったスキー場のエスカレーター＝2025年12月、北海道小樽市金子恭之国土交通相は3日の衆院予算委員会で、昨年12月に北海道小樽市のスキー場で保育園児がベルトコンベヤー状のエスカレーターに挟まれて死亡した事故を受け、全国のスキー場を運営する事業者などを対象に、同様の設備の有無を調べる方針を明らかにした。「速やかに実態調査を行い、結果を踏まえて関係省庁と連携して再発防止策を検討する」と述べた。中道