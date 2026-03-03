下げ幅が一時1500円を超え、節目の5万7000円を割り込んだ日経平均株価を示すモニター＝3日午後、東京・東新橋3日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が2日連続で大幅に下落した。前日終値からの下げ幅は一時1500円を超え、節目の5万7000円を割り込んだ。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖状態となり、中東情勢の混乱が長期化するとの懸念から、売り注文が優勢になった。午前終値は前日終値比1329円97銭安の5