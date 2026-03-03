２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」では、紗春（桜井ユキ）に児童虐待の可能性があり、聖子（松下奈緒）が児童相談所に通報。一方、聖子のもとにも警察がやってくる…というヒリヒリの展開になっている。聖子は紗春へ、夫の一樹（安田顕）がもし捕まれば、紗春が失踪直前の夫と一緒にいたことも話すだろうと話し「保険金が手に入っても。捕まったら全部終わりでしょ？」と脅す。そして、自身の弟