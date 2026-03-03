先月、埼玉県狭山市の住宅で夫婦が暴行を受けてけがをし、現金などが奪われた事件で、近くに住む20歳の男ら4人が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、いずれも無職の佐藤辰弥容疑者（20）や、岩田咲人容疑者（20）ら男4人です。佐藤容疑者らは先月19日、狭山市柏原の住宅に押し入り、70代の夫婦の顔をバールで殴るなどしてけがをさせたうえ、現金およそ13万円と腕時計など80万円相当を奪った疑いが持たれています