女優飯島直子が2日、インスタグラムを更新。58歳の誕生日を迎えたことを報告しつつ、歌手工藤静香とのツーショットを公開した。飯島は「こんにちはこちら昼寝にはぴったりのくもり空あちらこちらに早咲き桜が咲きはじめ春はもうすぐそこにと感じますねアワアワとしていたらあっという間に日が過ぎてしまいましたみんな元気？寒暖差ハゲしいこの時期、インフルエンザも流行ってるので十分に気をつけてねおね