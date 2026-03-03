ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子でアリサ・リュウ（２０＝米国）が金メダルを獲得できたのはマイクロミニのドレスなどファッションも要因だったと米メディア「ＭＡＮＤＡＴＯＲＹ」が報じた。同五輪で団体と個人を制覇したリュウは米国のヒロインとなり、ＳＮＳのフォロワーは約７００万人と世界から愛されるスター選手となった。同メディアは「ファンの目をひきつけたのは素晴らしいパフォーマンスだけではあり