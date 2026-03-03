ＴＢＳ系列で２日に放送された侍ジャパンＷＢＣ強化試合・日本―オリックスの関西地区での平均世帯視聴率（１８時４５分から１９５分間）が２１・２％（平均個人視聴率１３・４％）を記録したことが３日、ビデオリサーチの調べで分かった。関東地区の平均世帯視聴率（１９時９分から１７１分間）は１６・３％（平均個人視聴率９・９％）、名古屋地区の平均世帯視聴率（１９時９分から１７１分間）は１８・７％（平均個人視聴率