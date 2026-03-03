はいむるぶしは2026年7月15日に、新たな最上位客室「オーシャンフロント・プールヴィラ」を8室オープンする。予約受付は2月26日より開始した。オーシャンフロント・プールヴィラ客室から眺める西表島(イメージ)「はいむるぶし」は、沖縄本島から南西へ400kmにある八重山諸島の中心・小浜島に位置する、日本で初の星空保護区に認定された西表石垣国立公園内のリゾートホテル。オーシャンフロント・プールヴィラ鳥瞰(イメージ)「