地球はなぜ生命の惑星となったの？ 太陽からの絶妙な距離が生命をはぐくんだ 現時点で私たち人類が知る限り、地球は全宇宙のなかでたった１つ生命に満ちた天体です。ここでいう生命とは、知能をもった高等生物に限らず、細菌のような微生物を含みます。 生命の惑星であることのもっとも重要な条件が、「液体の状態の水がある」こと。 生命が命を維持していくためには、さまざまな化学反応が必要です。液体の水は水素結合