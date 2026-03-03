高松北警察署 香川県直島町の製錬所から砂金を盗んだとして、住所不定無職の男（64）が3日、窃盗の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2025年12月26日から2026年1月23日までの間、直島町の製錬所で砂金約400g（時価約890万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。当時、男は製錬所の下請会社で働いていました。 男は2026年2月9日、砂金の窃盗未遂の疑いで逮捕されました。警察のその後の調べで盗まれ