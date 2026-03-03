明日4日の明け方に国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」が日本の上空を通過します。時刻や観測のポイント、気になる明日明け方の天気をまとめました。「きぼう」が見られる地域や時間明日4日の明け方に、日本の上空を国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」が通過します。国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大き