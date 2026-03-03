【新興国通貨】1992年以来の元高円安＝中国人民元 中国人民銀行による対ドル基準値のドル安元高設定と、ドル円などでの円売りを受けて、人民元円は22.880円を付けた。直近高値を更新し、1992年以来の高値圏。 ドル人民元はリスク警戒のドル買いを受けて昨日海外市場で6.9116元を付けたが、朝の中国人民銀行の動きを受けて6.8763元まで下げる展開。その後ドル買いが少し入り。6.8848元を付けている。 ドルオフショア人民