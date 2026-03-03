３日前引けの日経平均株価は前営業日比１３２９円９７銭安の５万６７２７円２７銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億２２０９万株、売買代金概算は４兆８２６３億円。値上がり銘柄数は１３０、対して値下がり銘柄数は１４４２、変わらずは２３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方軟調にスタートしたが、前場中ごろから日経平均の下げが加速し波乱含みの急落となった。前引け時点で下げ幅は