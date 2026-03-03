リンクをコピーする

テクニカルポイント ドル円2月8日の高値が目先のポイント 158.29ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.42エンベロープ1%上限（10日間） 157.26現値 155.88一目均衡表・転換線 155.8610日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.72一目均衡表・雲（下限） 155.33100日移動平均 155.3021日移動平均 154.93一目均衡表・基準線 154.30エンベロープ1%下限