ＪＲＡは３月３日、この日限りで定年引退する東西７人の調教師が管理していた馬の転厩先を発表した。栗東・佐々木晶三厩舎所属で、２０２４年の東京ダービーを圧勝し、その後も同年の東京大賞典や２０２５年チャンピオンズＣで３着があるラムジェット（牡５歳、父マジェスティックウォリアー）は、栗東の松永幹夫厩舎が管理することになった。