■これまでのあらすじ流行りのシールをめぐって非常識な行動に出る亜紀を、妻はどうにも理解できなかった。それから妻は亜紀と距離を置くようにしていたが、ある日、シールの入荷情報を聞いて向かった先で偶然亜紀を見かける。そこで目撃した亜紀の身勝手すぎる行動とは…!?シールの入荷情報が流れてきたグループに亜紀さんは入っていません。ですから、自分で情報を仕入れてやって来たのでしょう。その情報網に驚いたのも束の間…