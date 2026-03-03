ドン・キホーテ』を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は3日、都内でに『PPIH 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会』を実施。食品強化型ドンキの『驚楽の殿堂 ロビン・フッド』を4月から展開することを発表した。【画像】カワイイ！「ロビン・フッド」新キャラクターもお披露目新業態は、企業原理である「顧客最優先主義」のもと、家計を応援するさまざまな取り組みを行ってきたPPIH