3日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、旧家の蔵に眠っていた豪華な雛飾りが登場する。【写真＆動画】豪華！ド級値がついたひな飾り3月3日の雛祭りにピッタリな豪華雛飾りが登場。宮城県で屋敷が登録有形文化財に登録されている程の旧家に伝わる物で、長年蔵にしまってあった。5年前、詳しい人に調べてもらうと「地元のお城から出た物ではないか」と言われて驚いたもので、“ド級値”がつく。