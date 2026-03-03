【バルセロナ＝市川大輔】ロイター通信は２日、スイス国立銀行（中央銀行）がスイスフランの高騰を受け、１０年ぶりに外国為替市場に口先介入したと報じた。中東情勢の緊迫化を受けて、安全資産とされるフランが買われ、対ユーロで過去最高値水準に上昇した。スイス中銀は「フランの急激かつ過度な上昇がスイスの物価の安定を脅かす場合、外国為替市場に介入する用意がある」との声明を公表した。こうした声明を出すのは、英国