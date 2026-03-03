那覇地検は3日までに、沖縄県内の飲食店で女性2人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで逮捕された羽賀研二（本名・当真美喜男）さん（64）＝沖縄県北谷町＝を不起訴処分とした。2日付。地検は「被害者らのプライバシーを保護する必要性が高い」として、不起訴の理由を明らかにしていない。タレント活動で知られる羽賀さんは昨年3月27日夜、面識のある女性2人の体を触ったほか、うち1人にキスをした疑いで、今年2月