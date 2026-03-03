オランダサッカー協会は2日、同国代表がW杯北中米大会出発前の6月3日にロッテルダムでアルジェリアと対戦すると発表した。世界ランク28位のアルジェリアは、5度目の出場となるW杯でアルゼンチン、オーストリア、ヨルダンと同組。両国の対戦は今回が初めてとなる。オランダ代表は6月14日の1次リーグ初戦で森保一監督率いる日本と対戦。今月27日にはノルウェー、31日にはエクアドルとの親善試合を予定している。