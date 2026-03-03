通行が禁じられている道路で危険なドリフト走行をした疑いで、男5人が逮捕されました。ブラジル国籍のヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者ら5人は2025年、東京・大田区の道路を車でドリフト走行しながら蛇行運転を繰り返した疑いが持たれています。5人のうちの1人が2025年12月、ドリフト走行中にブレーキ操作を誤り、見物に来ていた2人にけがをさせて逃走したとして逮捕・起訴されていて、その後の捜査で今回の事件が発覚しました。