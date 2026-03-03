ブルージェイズは日本時間3日、マックス・シャーザー投手と1年300万ドル(約4億7000万円)で契約したことを発表しました。シャーザー投手はこれまでにメジャー通算221勝をあげ、奪三振数3489の記録を誇る大投手。3度のサイ・ヤング賞や最多勝、最多奪三振など数々のタイトルを獲得してきました。昨シーズンはブルージェイズで17試合に先発し、防御率5.19。チームのア・リーグ優勝に貢献しました。ブルージェイズは今季から岡本和真選