【おまけ2】 3月3日公開 おまけ2を読む 小学館は3月3日、ねこぐち氏によるマンガ「異世界陸上」の「おまけ2」をサンデーうぇぶりにて公開した。 今回公開されたのは、ルウフ教官のイラスト。前話で試験の手続きが爆速だった理由が明かされる。 サンデーうぇぶり「異世界陸上」のページ （C）ねこぐち／小学館