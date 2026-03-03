【おまけ9】 3月3日 公開 おまけ9を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月3日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」おまけ9をサンデーうぇぶりにて公開した。 おまけ9では、ユイのパワーでもビーチバレーができるように、ルーがボールを強化。さっそくユイがスパイクを打ってみるのだが……。 「裏ダンジョンおく