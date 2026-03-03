つけ麺専門店の三田製麺所は、毎月3日に開催している「三田の日」を、2026年3月は3回に拡大して開催します。国内の三田製麺所全店が対象で、開催日は、3日・13日・23日です。3のつく日全部が対象に 3月3日・13日・23日の3日間は、全部乗せトッピング（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）が無料になります。公式アプリやSNS（X・Instagram）で配信されるクーポン画像を、会計時もしくは食券回収時に提示すればOK。他のクーポンとの