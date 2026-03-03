県は今シーズン、除雪作業中の事故など雪による死者が25人に上ったと発表しました。過去10年間で最も多くなっています。県によりますと今シーズン雪による死者は25人に上っています。これは昨シーズンの17人を上回り過去10年間で最も多くなっています。このほか249人が重軽傷を負ったということです。死亡の原因としては除雪作業中の事故が9人、側溝などへの転落が2人、病気の発症を含む「その他」が10人などと