今年1月10日（現地時間9日、日付は以下同）に成立したトレードで、アトランタ・ホークスからワシントン・ウィザーズへ移籍したトレイ・ヤングが、まもなく新天地デビューを飾ることになりそうだ。 27歳の司令塔は、3日にウィザーズのユニフォームを着用してトレーニングする映像を自身のインスタグラム アカウントへ投稿し、そこに「3月5日」とキャプションをつけていた。