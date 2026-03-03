キンプトン新宿東京では3月1日〜5月15日、​いちごをメインとしたセミビュッフェランチを提供します。■いちごの食べ比べやスイーツ、プレミアムティーも楽しめる！提供するのは、日替わりのサラダや選べるメインディッシュとともにスイーツビュッフェが楽しめるランチです。食事には、真鯛の鉄板グリル​や豚肩ロース肉のグリル​、ビーフバーガー​などが楽しめます。スイーツビュッフェでは、いちごの食べ