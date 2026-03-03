東京シェアハウスが運営する「東京シェアハウス」はこのほど、1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者を対象に「都内の20代〜30代単身者の住まいに対する価値観に関する調査」を実施しました。■調査背景春の引っ越しシーズンが本格化しています。物価高や資材高騰による家賃上昇が続くなか、都内で働く若手社会人の「住まい選び」の基準に、ある変化が起きています。これまでは「家賃」などの経済条件を前提に、