スターバックス コーヒー ジャパンは2月27日より、「ひなまつり フラペチーノショートサイズ」を発売します。■白桃と桜の風味が楽しめる一杯同商品は、ひなまつりをイメージした彩りと白桃の味わいが楽しめるフラペチーノで、ショートサイズでの用意となります。SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」をベースに、香川の伝統的な祝い菓子であるおいりをイメージしたあられをトッピング。あられは