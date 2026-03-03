けさ、鶴岡市田麦俣で男性が橋からおよそ35メートル下の斜面に転落しました。転落した場所には雪が積もっていて、男性は救助され病院に搬送されました。意識はあるものの会話が難しい状態だということです。 【写真を見る】【現場動画】橋から35メートル下に男性が転落雪がクッションになり一命とりとめるも出血し会話がままならない状態（山形・鶴岡市） 警察によりますと、きょう午前4時半ごろ、鶴岡市田麦俣の