山形県警察本部は３日、人事異動を発表しました。 【画像】山形県警人事異動名簿 主な人事です。地元採用のトップとなる刑事部長には岡崎浩隆交通部長。生活安全部長に長沼伸和警務部参事官兼首席監察官が起用されました。 交通部長には塚本高弘警務部理事官兼警務課長。警備部長に本間義和生活安全部長が起用されています。 また、１２の警察署に新たな署長が着任します。山形警察署長には板垣敦士警備部長。上山警察署長に