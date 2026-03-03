圧巻の決定力だ。北朝鮮女子代表は現地３月３日、女子アジアカップのグループステージ初戦でウズベキスタンと対戦している。開始６分に力強いシュートで先制点を挙げたMFミョン・ユジョンは、24分、41分にPKのキッカーを務め、いずれも成功。前半だけでハットトリックを達成した。 アジアカップの公式アカウントは「ミョン・ユジョンが大会初のハットトリックを達成」と速報。「朝鮮民主主義人民共和国が試合を完全に