「BCNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位サウンドバーSR-B30A(B)（ヤマハ）3位レグザサウンドシステムRA-B100（TVS REGZA）4位サウンドバーHT-A8000（ソニー）5位サウンドバーHT-A3000（ソニー）6位サウンドバー