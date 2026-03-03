【その他の画像・動画等を元記事で観る】 生田斗真が演じるNHK Eテレ『みいつけた！』の人気キャラクター“らくだしさん”が、番組エンディング曲を初めて担当。 新曲「ラクダ・カタブラ」の放送がスタートする。 ■らくだしさんがキュートに歌って踊る！ 「何もしないのがラクだし～」「休むのがラクだし～」が口ぐせのらくだしさんは、のんびりマイペースで無理をしない、番組史上“最強