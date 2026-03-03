これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。 佐渡では、夕方まで高波に注意してください。積雪の多い地域では、引き続きナダレに注意してください。 ◆3日(火)これからの天気 雨が降り、雨脚の強まることもあるでしょう。山沿いなどでは次第に雨に雪がまじりそうです。 沿岸部を中心に、南よりや東よりの風が強めに吹くでしょう。 降水確率は、