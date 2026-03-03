日経225先物は11時30分時点、前日比1330円安の5万6670円（-2.29％）前後で推移。寄り付きは5万7540 円と、シカゴ日経平均先物（5万7690円）にサヤ寄せする形となり、売りが先行して始まった。売り一巡後は5万7880円まで下げ幅を縮める場面もみられたが、節目の5万8000円接近では戻り待ち狙いのショートが入りやすい需給状況だった。中盤にかけて寄り付き水準を割り込むと下へのバイアスが強まり、終盤に5万6640円まで下落