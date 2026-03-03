ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表クレイトン・カーショー投手は2日（日本時間3日）、米スポーツ専門局『ESPN』の人気トーク番組にゲスト出演。WBCにかける思いや、昨季までドジャースで同僚だった大谷翔平投手らについて語った。 ■現役最後のプレーに意気込み 『ESPN』の人気トーク番組「The Pat McAfee Show」に出演したカーショ}