3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1160円安の5万6820円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6727.27円に対しては92.73円高。出来高は3万4128枚となっている。 TOPIX先物期近は3816ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比4.86ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56820 -116