4月から自転車の交通違反に反則金を課す『青切符』制度が導入されるのを前に、JA共済連新潟が自転車の交通安全を学べる動画教材などを警察署に寄贈しました。寄贈式には、JA共済連や県警の担当者が出席しました。 4月から悪質な自転車の運転に対し、反則金の支払いを求める『青切符』制度が始まるため、JA共済連は高校生たちに交通安全への意識を高めてもらおうと、サバイバルゲーム風の動画教材などを寄贈しました。