アニメ『鬼滅の刃』の「一番くじ 鬼滅の刃 〜上弦の弐〜」が7月30日より発売されることが決定した。あわせて景品の一部が発表された。【写真】不気味すぎる！ラストワン賞の童磨景品のしのぶ・カナヲのフィギュアA賞は「胡蝶しのぶ MASTERLISE」、B賞は「栗花落カナヲ MASTERLISE」、C賞は「童磨 MASTERLISE」。そして、ラストワン賞は「童磨 MASTERLISE ラストワンver.」となっている。D賞〜H賞、ダブルチャンスキャンペ