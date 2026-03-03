札幌市豊平区で２０２５年１１月、男性が刺された殺人未遂事件で、犯行グループが逃走に使った車の運転手とみられる男が逮捕されました。この事件の逮捕者はこれで３人目です。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不定・自称無職の小笠原健悟容疑者２１歳です。小笠原容疑者は２０２５年１１月、すでに逮捕されている少年２人とともに、札幌市豊平区美園の路上で２０歳の男性の腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いが