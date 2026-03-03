佐渡市で、無病息災を願う『大わらじ』の掛け替えがありました。 佐渡市真野の倉谷地区の住民約20人が参加し、稲わらで大きなわらじを編みました。この風習は、悪者が村の中に入らないように大きなわらじをつるして、大男がいるように見せたことが始まりと言われています。 編み始めて約4時間でわらじが完成しました。 ■倉谷地区 柴原豊明区長 「今年1年 集落とかに災害がなく、1年健康で過ごせますように願って作りま