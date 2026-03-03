宇部市の新年度当初予算案が発表され、一般会計の総額は793億円と、過去最大となりました。宇部市の新年度当初予算案は一般会計の総額が793億円と前年より3.7％増え過去最大となりました。人件費や社会保障費など義務的経費が16億円あまり増えているのが主な要因です。宇部市の篠粼市長は、物価や人件費の高騰に対応しながら2期目の公約として掲げる「5つの未来プロジェクト」を加速させる予算だと位置づけています。物価高