2002年に韓国KBSで放送され、日本でも社会現象を巻き起こした名作ドラマ『冬のソナタ』が、4Kリマスター版となる映画『冬のソナタ 日本特別版』として6日より劇場公開される。今回、チェ・ジウのコメント映像が公開された。【動画】『冬ソナ』ファンにメッセージしたチェ・ジウ日本ではドラマが04年にNHK地上波で放送されると、週末の深夜に放送したにもかかわらず、高視聴率を獲得。日本中が涙で包まれ、“冬ソナ”という言葉