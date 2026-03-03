3月3日は桃の節句。きれいに飾り付けられたひな壇のど真ん中で、気持ちよさそうに爆睡する1匹の白猫ちゃんの姿がXで注目を集めています。さらにその下の段ボール箱の中にはもう1匹の白猫ちゃんがすっぽりと収まり、手前には本来の主役であるはずのお内裏様とお雛様が、まるで出番を待つようにポツンと並べられています。この光景、なんともシュール。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんによると、写